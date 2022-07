Fra cinema e avvocatura, dalla Regione Lazio il premio “Giovanna Cau”

Una donna unica, forte, impegnata socialmente, un avvocato competente che per anni ha difeso i diritti dei più importanti esponenti del cinema italiano e non solo. Giovanna Cau ha lasciato un segno indelebile nel suo settore dove è sempre stata la prima e la più brava e noi abbiamo deciso, quando è scomparsa, di dedicare un premio alla sua memoria, un premio in grado di offrire opportunità ai giovani laureati in Giurisprudenza che vogliono studiare ed esplorare lo stesso settore dove lei per anni è stata protagonista assoluta”, con queste parole il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti annuncia “Il Premio Giovanna Cau”, che sarà assegnato a giovani laureati in giurisprudenza che abbiano approfondito nel proprio percorso di studi materie legate al diritto d’autore e alla normativa delle nuove tecnologie, al settore del cinema e al settore audiovisivo.

L’iniziativa è nata proprio dalla volontà del Presidente Nicola Zingaretti in ricordo di Giovanna Cau, scomparsa nel 2020, donna di cinema e intellettuale che si è distinta per la sua grande professionalità, ma anche per il suo impegno sociale e politico. Conosciuta come l’avvocatessa del cinema italiano, specializzata in diritto d’autore, esperta nelle normative sull’audiovisivo e sull’editoria, è stata un sostegno insostituibile nel mondo dell’arte e del cinema nel nostro Paese.

Il premio del valore complessivo di 15 mila euro è rivolto a giovani laureati, fino a 30 anni non compiuti, suddiviso tra le seguenti categorie di partecipazione: a) laureati in Giurisprudenza con tesi in materia di diritto d’autore; b) laureati in Giurisprudenza con tesi sulla normativa e trasformazione giuridica nazionale e internazionale nella distribuzione legate alle nuove tecnologie applicate al settore del cinema e audiovisivo; c) laureati in Giurisprudenza e tirocinanti con tesi in argomenti afferenti alla materia del cinema.