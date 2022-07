A Cerveteri online l’avviso per i contributi per i libri scolastici

È online l’avviso pubblico per l’erogazione dei contributi per la fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo per l’anno scolastico 2022 – 2023. L’avviso include anche dizionari, libri di lettura scolastica, sussidi digitali o notebook.

Il bando è rivolto agli studenti delle famiglie meno abbienti residenti nel Lazio.

Possono usufruirne gli studenti che abbiano la residenza nella Regione Lazio, che abbiano un indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) in corso di validità non superiore a € 15493,17 e che frequentino nell’anno scolastico 2022-2023 istituti di istruzione secondaria di I e II grado, statali o paritarie.

Sul sito istituzionale del Comune di Cerveteri www.comune.cerveteri.rm.it è disponibile la modulistica completa. Il termine ultimo per la presentazione della domanda è giovedì 13 ottobre alle ore 12:00. Si può presentare domanda tramite PEC a comunecerveteri@pec.it oppure presso l’Ufficio Protocollo del Parco della Legnara.

Alla domanda, andrà allegata attestazione ISEE, dichiarazione sostitutiva per i requisiti di residenza e della frequenza dell’istituto di istruzione secondaria di I e II grado, documentazione giustificativa delle spese sostenute dalla famiglia e copia del documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente che sottoscrive la domanda.