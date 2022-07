Paratriathlon a Bracciano il 30 luglio

Grande week end di Triathlon sabato e domenica a Bracciano, sede di uno degli eventi sportivi più importanti della stagione. Il 30 luglio , infatti, a partire dalle 6 saranno in gara 25 paraltleti per la IV tappa ” Italian Paratriathlon Serie”, manifestazione che vedrà tra gli altri molti campioni di questa disciplina di cui spicca Gianluca Cacciamano( nella foto) . Il percorso sarà così articolato: 750 metri, 20 km di bici e 5 di corsa e i punteggi serviranno a decretarne i vincitori per i quali si apriranno le porte della finale il 18 settembre a Bari. Una manifestazione, dunque, che apre le porte ai paraltleti tra i più bravi del triathlon, alcuni dei quali appartetenzi alla nazionale. La domenica, invece , la gara sarà riservata a oltre 200 triathlonisti provienti da ogni parte d’Italia, con molte squadre accreditate per la vittoria finale. Un percorso, quindi, molto interessante che è stato messo in piedi dall’organizzazione dell’Associazione Sportiva Guida Sicura con il patrocinio del Comune di Bracciano e la collaborazione di Polizia Locale, Protezione Civile e associazioni di volontariato. ” Bracciano Sprint Rank ” sarà un importante occasione per rilanciare gli spor acquatici nel bellissimo lago , teatro di molte manifestazione di livello internazionale.