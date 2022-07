Castel Sant’Angelo, stasera la protagonista è la ginnastica

Dopo il successo della prima serata di martedì scorso, con la danza sportiva protagonista, questa sera dalle 19.30 alle 22 si svolgerà la seconda tappa di “Storie di Sport a Castel Sant’Angelo”, l’evento realizzato dal CONI Lazio, in collaborazione con la Direzione Musei Statali città di Roma, la Regione Lazio nell’ambito del protocollo d’intesa “Coni e Regione, Compagni di Sport”, il Municipio Roma I, le Federazioni Sportive e le Discipline Associate. Un progetto dove sport, cultura e turismo, spesso uniti per le loro affinità, attivano una forte collaborazione per offrire ai turisti momenti storici e visivi fatti di narrazioni, esibizioni e promozione, alla scoperta di diverse discipline sportive.

Stasera sarà il turno della ginnastica, con 60 giovani atleti che si esibiranno nei luoghi più simbolici del museo-fortezza, intrattenendo nel magnifico scenario i visitatori. I ginnasti, guidati dagli istruttori qualificati delle società sportive affiliate alla Federginnastica, presenteranno esercizi spettacolari, sempre nel pieno rispetto dell’area, e per oltre due ore offriranno uno spettacolo unico nel suo genere.