Regione, la settimana griffata Emiliano Minnucci

Sviluppo. Approvato in Commissione e, quindi, pronto per il passaggio in Aula consiliare, il testo di legge di sviluppo, promozione e tutela dell’Etruria Meridionale, della quale sono stato promotore e primo firmatario insieme alla collega Marietta Tidei.

Trasporti. Ho presentato una mozione, a sostegno della proposta del sindaco Gualtieri, che chiede di vagliare misure che possano abbattere i costi degli abbonamenti del trasporto pubblico regionale e locale, sia quello su gomma che su ferro.

Lavoro. Al via l’albo regionale delle Cooperative di Comunità al fine di supportare coesione sociale e sviluppo economico dei nostri territori, soprattutto nelle aree montane, interne, a rischio spopolamento o caratterizzate da condizioni di disagio socio-economico e di criticità ambientale.

Cinema. È stata prorogata fino alle ore 12:00 del 25 luglio la scadenza dei termini per la presentazione delle domande relative al sostegno della produzione cinematografica e audiovisiva – annualità 2022.

TerzaEtà. È stata prorogata al 30 luglio la scadenza per presentare le domande per “Sport Lover”, il progetto promosso e cofinanziato con Sport e Salute dedicato agli over 65, con l’obiettivo di diffondere la cultura del movimento e dello sport e promuovere il benessere psico-fisico a tutte le età.

Così come i gatti anche i luoghi del Lazio hanno 7 vite. Nasce cosi il Podcast 7Vite: un racconto in cinque episodi sul recupero di luoghi abbandonati e portati a nuova vita. Ascoltatelo!