Un Passo Avanti per Bracciano e l’invito al sindaco…

Riceviamo e pubblichiamo – Il gruppo Un Passo Avanti per Bracciano, vista la Determinazione Regionale 20 luglio 2022 n. G09543; considerata l’attuale situazione economica generale ed il perdurare della situazione epidemiologica dovuta al Covid 19, che determinano la necessità di adottare misure in grado di sostenere il tessuto economico; tenuto conto che tale necessità risulta particolarmente rilevante per Bracciano, che trae parte del suo equilibrio economico-finanziario e sociale dalla stagionalità e dalle attività turistco-balneari; invita il sindaco a partecipare all’avviso pubblico della Regione Lazio per la manifestazione d’interesse finalizzata alla concessione di contributi alle Amministrazioni Comunali lacuali a sostegno del turismo balneare sui laghi per:

– la riqualificazione della spiaggia di Santo

Celso e di tutte le spiagge libere;

– la realizzare di pontili e passerelle, quali arredo pubblico in grado di valorizzare il territorio, permettendo di godere del lago nel rispetto dell’ecosistema.

Certi di una sollecita attivazione nel merito, nel ringraziare per l’attenzione, si porgono cordiali saluti.

I consiglieri Bergodi Alberto Bonaccioli Enrica Riccioni Roberta