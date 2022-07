A 89 anni il bello della vita diventa camminare

Il 22 e il 23 luglio, i comuni di Anguillara e Bracciano sono stati interessati dalla sosta e dal transito di Alessandro Belliere, un ex alpino-paracadutista di 89 anni, che da qualche tempo è balzato all’onore della cronaca per le sue “camminate nazionali”, lunghe oltre 2000 chilometri, meticolosamente scelte da nord a sud per valorizzare e riscoprire le bellezze dell’Italia. Partendo questa volta da Palermo e “armato” solo di un piccolo zaino e di una immensa determinazione Belliere, detto “lo squalo”, nella sua attuale impresa si prefigge di percorrere complessivamente quasi 3000 chilometri toccando in 104 tappe altrettanti comuni italiani, fra cui proprio Anguillara e Bracciano. Per la circostanza, entrambi i comuni sabatini si sono prodigati per accogliere il camminatore, esprimendo a nome delle rispettive cittadinanze sia simpatia edammirazione per l’impresa in itinere, sia fornendo quel necessario supporto e ristoro indispensabili per chi arriva da lontano. Alcuni atleti dell’Asd Trail dei 2 Laghi hanno accolto e accompagnato il podista ben prima del suo arrivo ad Anguillara, successivamente scortandolo fino al “cambio del testimone” ai confini comunali con Bracciano, dove diverse coraggiose camminatrici braccianesi, sotto un sole cocente, hanno “preso in consegna” l’alpino per indirizzarlo verso la sede di piazza 4 Novembre. Sotto la maestosità del castello Odescalchi, l’assessore Emanuela Viarengo ha accolto, con la fascia tricolore, l’affaticato ma festoso e folto gruppo di camminatori di entrambi i comuni sabatini, capeggiato dall’indomito Alessandro Belliere, ospitandoli all’interno della sala consiliare, in un ambiente con temperature decisamente più fresche. Dopo l’indirizzo di benvenuto rivolto dalla rappresentante del Comune e scattate le foto-ricordo di prassi, davanti alle indispensabili bevande dissetanti, i convenuti sono stati attratti dalla simpatia di Alessandro e coinvolti dalla sua loquacità nel raccontare le proprie imprese sin qui completate. Ancora un lungo cammino aspetta lo “squalo”: il 24 luglio, dopo il viaggio in nave, si appresterà ad attraversare la Sardegna, dalla quale rientrerà il 7 agosto per ripartire il giorno successivo proprio da Bracciano verso Capranica, in direzione nord. Un “ben fatto” va rivolto ai Comuni, ai simpatizzanti e all’Asd Trail dei 2 laghi che si sono prodigati per sostenere l’impresa dimostrando solidarietà ed unità d’intenti.

Gianni Palumbo