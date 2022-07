Città metropolitana-Coreir, c’è un protocollo d’intesa

Siglato tra Città metropolitana di Roma Capitale e Coreir, il Corpo Regionale Intervento Rapido del Lazio, il protocollo d’intesa per lo sviluppo di azioni operative e di pianificazione per la diffusione della cultura di protezione civile negli istituti d’istruzione secondaria nel territorio metropolitano. A Palazzo Valentini ieri l’incontro per la sigla del protocollo alla presenza del Sindaco Roberto Gualtieri, del Consigliere delegato alle Politiche della Formazione e dell’Edilizia Scolastica Daniele Parrucci e del Direttore del Coreir Paolo Gatta.

“Attraverso la collaborazione che oggi ha inizio, intendiamo sostenere nelle nostre scuole progetti di formazione e informazione che promuovano tra i giovani l’educazione alla prevenzione, alla solidarietà, alla salute, avvicinandoli al mondo del volontariato e della partecipazione attiva.

Riteniamo di fondamentale importanza coinvolgere la scuola nella promozione di queste tematiche, per motivare e formare cittadini consapevoli e attivi verso il mondo del terzo settore e della solidarietà. I giovani sono e saranno protagonisti del cambiamento all’interno delle nostre comunità: dotarli da subito di un bagaglio culturale e di formazione è un contributo fattivo alla nascita di contesti solidali e non discriminatori. Il Coreir fornirà le proposte progettuali che ci impegneremo a sostenere per la loro inclusione all’interno dell’offerta formativa scolastica, nel rispetto dell’autonomia dei singoli istituti. Saranno quindi individuate le prime scuole nelle quali sperimentare tali progetti. Si tratta di una collaborazione istituzionale che intendiamo valorizzare grazie al ruolo del nostro ente sul territorio e nell’ambito della nostra competenza in tema di formazione, in un’ottica complessiva che pone al centro gli studenti e la loro educazione, consapevoli dell’importanza di fornire loro gli strumenti per una crescita e un impegno concreti e consapevoli, a beneficio delle nostre comunità”.

Daniele Parrucci, Consigliere delegato alle Politiche della Formazione e dell’Edilizia Scolastica di Città Metropolitana.