La Regione Lazio al “Farnborough International Airshow 2022”

La Regione Lazio è presente fino a venerdì 22 luglio con un proprio stand all’interno del “Farnborough International Airshow 2022”, manifestazione a carattere biennale su aeronautico e spazio che si svolge in Inghilterra. Si tratta di uno dei più grandi eventi aerospaziali del mondo che quest’anno vede la presenza anche di 18 aziende del Lazio. A guidare la delegazione della Regione Lazio è l’assessore allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università, Ricerca, StartUp e Innovazione Paolo Orneli.

Fino al 22 luglio si alterneranno momenti di confronto e conoscenza tra i numerosi addetti al settore sui temi dello sviluppo, dell’innovazione, della sostenibilità e delle prospettive occupazionali dell’intero comparto, oltre a voli dimostrativi ed acrobatici.

Ieri mattina l’assessore Orneli ha inaugurato lo stand della Regione Lazio e incontrato i vertici di Leonardo nel loro padiglione. “Accompagniamo a Farnborough 18 tra PMI e startup della nostra industria aeronautica e aerospaziale, una delle eccellenze produttive del nostro territorio. Queste rappresentano una filiera completa, in grado di cooperare con successo con i grandi player nazionali del settore che hanno sede nella nostra regione come Leonardo, Thales Alenia Space Italia, Telespazio, Elettronica e Avio, fornendo un contributo decisivo alla capacità dell’aerospazio italiano di vincere nella competizione globale. La qualità e la quantità di questa presenza indica che la Regione Lazio si conferma come regione dell’innovazione e della tecnologia” Ha dichiarato l’assessore Paolo Orneli.

Il Lazio conta circa 250 tra grandi, piccole e medie imprese con circa 23.500 addetti e un fatturato annuo di oltre 5 miliardi, di cui 2,2 miliardi destinati all’export. A questi dati d’impresa si uniscono quelli della ricerca e del mondo accademico che lavorano in stretta sinergia con il mondo della produzione aerospaziale.