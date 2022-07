In funzione i monitor alla stazione ferroviaria Marina di Cerveteri

Sono ultimati i lavori di installazione alla Stazione Ferroviaria di Marina di Cerveteri di cinque monitor elettronici degli arrivi e delle partenze dei treni.

Un lavoro lungo, che completa la straordinaria azione di restyling che RFI – Reti Ferroviarie Italiane, con la costante presenza dell’Amministrazione comunale di Cerveteri, ha effettuato sullo scalo ferroviario della frazione balneare etrusca.

“La tutela, i diritti e l’attenzione verso il mondo dei pendolari sono sempre stati al centro dell’attenzione dell’azione amministrativa della nostra squadra – ha detto Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri – Cerveteri oggi può vantare una stazione ferroviaria che rappresenta una vera e propria eccellenza di ingegneria, architettura e funzionalità, qualità riconosciute anche a livello internazionale con prestigiosi premi”.

“La Stazione oggi è un biglietto da visita straordinario per la nostra Frazione Balneare – continua il Sindaco Elena Gubetti – è sinonimo di accessibilità, priva di barriere architettoniche, di pulizia, di decoro e di costante manutenzione. Con l’occasione ci tengo a fare anche un ringraziamento a tutti i cittadini, che hanno saputo apprezzare il grande sforzo e lavoro svolto per la realizzazione della nuova Stazione, contribuendo con le loro segnalazioni e le loro accortezze a far sì che potessimo farci portavoce delle loro istanze presso RFI”.

“Oggi la Stazione Ferroviaria di Marina di Cerveteri è completa di ogni servizio – dichiara il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – dalla conclusione dei lavori di restyling avvenuta nel 2019, come amministrazione, abbiamo avuto un confronto quotidiano con la società ferroviaria. Recependo le necessità dei cittadini e dei tantissimi pendolari, abbiamo fatto in modo che RFI realizzasse e garantisse tutte quelle opere e servizi che rendessero la nostra Stazione sempre più funzionale e accogliente”.

“Una menzione particolare, speciale, davvero sentita la voglio rivolgere a Renato Galluso, che nel mandato appena terminato ha ricoperto il ruolo di Delegato ai Rapporti con RFI per il Comune di Cerveteri – conclude il Sindaco Elena Gubetti – Renato per cinque lunghi anni ha messo a disposizione della collettività il proprio tempo, le proprie conoscenze e tutta la professionalità maturata nel campo delle ferrovie in oltre 40anni di lavoro. Con grande senso civico e amore per la città, ogni mattina ha prestato in maniera totalmente volontaria la propria disponibilità ai pendolari, trascorrendo del tempo alla Stazione per raccogliere le loro segnalazioni e le loro istanze, garantendo assistenza e continua informazione, per poi farsene portavoce con il Comune e con RFI stessa. A lui, a nome mio e dell’Amministrazione comunale tutta, il mio ringraziamento più sincero, certa che anche in futuro non farà mancare il proprio apporto alla città”.