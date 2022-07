Una festa dello sport per l’evento internazionale “judo stage della capitale”

La presenza della campionessa del mondo e vice campionessa olimpica di Judo, Madeleine Malonga, del Maestro decimo dan Franco Cappelletti e Jean-Luc Rouge, Segretario generale della International Judo Federation, hanno impreziosito lo stage di una delle discipline più antiche e coinvolgenti dello sport orientale.

Nel portare il saluto del Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, ho ribadito quanto siano importanti le discipline sportive, non solo nella sua accezione di attività fisica, ma soprattutto come mezzo per la promozione dei valori di convivenza, accoglienza, integrazione e superamento delle barriere sociali.

Come Comune di Roma ci stiamo impegnando per garantire una politica di sostegno ad ogni disciplina sportiva per migliorare la propria salute e la qualità della vita, per formare cittadini più consapevoli e dall’alto profilo civico.

Sport come futuro per i nostri giovani.

Sono onorato inoltre di aver ricevuto la cintura nera di judo ad honorem dalla Fijlkam Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali dai maestri Maestri Guerrino De Patre e Domenico Falcone a cui va il mio più sentito ringraziamento”.

Daniele Parrucci, Consigliere Capitolino e Vice Presidente della Commissione Sport e Delegato Sport Città metropolitana di Roma.