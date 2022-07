Roma incontra la Colombia

Il vice sindaco della Città metropolitana di Roma Capitale Pierluigi Sanna ha incontrato il 12 luglio a Palazzo Valentini, l’Ambasciatrice di Colombia in Svizzera, Sofia A. Gaviria Correa, l’Ambasciatrice della Colombia in Italia, Gloria Isabel Ramirez Rios e il Direttore di EMRU, una ONG che rappresenta gli interessi dei governi dei piccoli stati insulari dell’America Latina e Console Onorario della Repubblica delle Kiribati in Svizzera, Dr. Jonh Marazita. “A nome del Sindaco Gualtieri abbiamo avuto un proficuo confronto e avviato un’interlocuzione importante. Rendere fattivo lo scambio e le relazioni con altri paesi e le loro rappresentanze, assume un valore quantomai strategico e molto utile in vista del prossimo Giubileo e della candidatura della Capitale a Expo 2030”.