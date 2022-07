Covid, i numeri diramati oggi dalla Regione Lazio

“Oggi nel Lazio su 5.689 tamponi molecolari e 37.166 tamponi antigenici per un totale di 42.855 tamponi, si registrano 10.062 nuovi casi positivi (-3.324), sono 15 i decessi (+4), 925 i ricoverati (+41), 69 le terapie intensive (+6) e +7.029 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 23,4%. I casi a Roma città sono a quota 4.765. Da questa sera sul portale regionale al via le prenotazioni delle quarte dosi per over 60 e soggetti fragili. registriamo un aumento delle somministrazioni di circa 40%”. Lo comunica in una nota l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.