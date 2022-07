Bilancio… “uno sguardo verso il futuro di Bracciano”. Parola di sindaco

“Dopo mesi di lavoro incessante ieri il consiglio comunale ha approvato finalmente il bilancio previsionale. Si tratta di un passaggio fondamentale: il bilancio rappresenta l’atto amministrativo per eccellenza, il nostro ha in sé un indirizzo ben preciso dove abbiamo immaginato la gestione delle risorse e quindi l’azione amministrativa dei prossimi mesi allocando i fondi necessari per dare gambe alla progettualità messa in campo. E’ un cambio di passo importante poichè fin dall’insediamento ci siamo trovati a dover rincorrere una cronica difficoltà di messa a regime della macchina comunale, abbiamo ereditato situazioni estremamente delicate che vedevano il Comune parte in causa in sede civile e rischiavano di minare la salute economica dell’ente, piani di lavori pubblici inattuabili per poca accuratezza e mancanza di progettualità. Sono problemi che abbiamo affrontato mentre eravamo chiamati a gestire il quotidiano, con in aggiunta la coda della crisi pandemica. Eppure nel mentre molte cose si muovevano: i fondi del PNRR, le risorse stanziate per i lavori al palazzetto Starnoni, la riapertura del palazzetto dello sport, la messa a punto del piano per le riasfaltature cittadine, la riorganizzazione della macchina amministrativa. Oggi con l’approvazione del bilancio entriamo in una nuova fase, avremo modo di illustrare sui canali ufficiali del Comune il dettaglio delle novità che porta con se quest’atto, intanto è importante che i cittadini sappiano che in questi mesi il lavoro è stato importante, costante, fatto con umiltà e mai urlato, e questo ci permette di presentarci a loro con un bilancio sano che fa guardare al futuro con ottimismo” così in una nota il sindaco Marco Crocicchi