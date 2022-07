Bracciano, consiglio comunale, approvati DUP e bilancio di previsione 2022/24.

Poca partecipazione di cittadini durante la seduta dell’11 luglio, nonostante i temi all’ordine del giorno. Ieri si portava in aula non solo il bilancio ma anche uno strumento politico di grande rilevanza come il DUP, documento unico di programmazione.

Primo punto affrontato è stato una comunicazione di prelevamento dal fondo di riserva, poi gli incarichi di collaborazione, interviene il sindaco Crocicchi, che comunica al consiglio le delibere di giunta approvate.

Terzo tema, lavori pubblici; interviene l’Assessore ai Lavori Pubblici Nesi, che introduce un programma triennale di lavori pubblici con mandato 22/24,citando i pareri favorevoli da parte dei revisori. L’obiettivo è dare continuità ai progetti arrivati alla fase di completamento e di realizzare i progetti per i quali l’amministrazione ha partecipato a bandi del PNRR, per alcuni dei quali sono già stati ottenuti i finanziamenti richiesti. Il consigliere di opposizione Riccioni chiede esplicitamente approfondimenti sul lungolago, sul campo sportivo, e di un nuovo un intervento sulla Rinascente; l’Assessore Nesi risponde che è stata realizzata una nuova proposta per il lungolago, con finanziamento dal programma PNRR. Il sindaco replica che per il campo sportivo, i lavori sono in fase di esecuzione, il Consigliere Tondinelli precisa che ci sono varianti in corso d’opera già rese note.

Approvato il programma biennale per forniture servizi, arrivando al quinto tema, il DUP.

Necessariamente si tratta del risultato del lavoro di concerto tra tutte le deleghe; la sezione strategica è di fatto il programma politico; infatti, si sviluppa su un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la sezione operativa invece, su asse temporale pari a quello del bilancio di previsione, anche questo approvato. Il consigliere Nozzolillo fa una fotografia di quello che c’è e si potrebbe migliorare, individuando sette linee di intervento sulle quali lavorare per realizzare una nuova governance, attenta alle politiche ambientali, ottimizzando servizi, infrastrutture, comunità educante, arte e turismo, rifiuti, verde pubblico…

Ultimo argomento, bilancio previsione. Il sindaco illustra le macro-voci riguardanti I proventi, in linea con le annualità precedenti, e le spese. Approvato emendamento che varia il bilancio, al fine di dare copertura alle somme derivanti da una sentenza emessa dal Tribunale di Civitavecchia, nell’ambito di un procedimento civile tra il Comune e il Fallimento della Bracciano Ambiente. La spesa dell’importo di 236.000 euro viene finanziata mediante l’applicazione dell’avanzo di amministrazione – parte accantonata – altri accantonamenti (Fondo Passività Potenziali) per il successivo riconoscimento del debito fuori bilancio.

La minoranza esprime parere contrario all’emendamento e all’approvazione del bilancio, ancora si discute in aula, con molta poca disciplina, sulla variazione dello schema del bilancio, e sull’approvazione dell’emendamento.

Claudia Soccorsi

redattrice L’agone