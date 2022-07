Roma e il motto “L’Europa come impegno”

Con la presentazione dell’agenda alla plenaria al Parlamento europeo, si apre un altro semestre di presidenza dell’Unione Europea. La Repubblica Ceca, che guiderà i lavori delle riunioni ministeriali del Consiglio dell’Unione europea fino al prossimo 31 dicembre, raccoglie l’eredità della presidenza francese. Seguendo la strada percorsa da Parigi, Praga proverà a portare i partner europei a elaborare soluzioni di medio e lungo termine alla guerra in Ucraina.

Per questa occasione La Città metropolitana di Roma ha ospitato un evento inaugurale a Palazzo Valentini, alla presenza del Vice Sindaco Pierluigi Sanna e dell’On.le Vincenzo Amendola, Sottosegretario Affari Europei. Christian Masset Ambasciatore di Francia in Italia, Celine Jurgensen Ambasciatrice Francese presso le Nazioni Unite in Italia, Jiri Jilek Rappresentante permanente della Rep. Ceca presso la FAO e il Pam, Hana Hubackova Amasciatrice della Rep- Ceca in Italia e Malta.

“Nei momenti più difficili gli europei sanno dimostrare di non essere la sommatoria di Stati, ma di essere convinti profondamente di una unità culturale e viscerale. Comprendiamo che in questo momento la crisi è ancora più ‘profonda e vera perché ci sono in ballo una pace e una guerra. Siamo particolarmente orgogliosi e onorati di aver scelto questa Istituzione per la presentazione della vostra agenda di lavoro.

Rafforzeremo i nostri rapporti di collaborazione e di amicizia ed il nostro supporto non sarà mai messo in discussione, avrete sempre nella persona del Sindaco Roberto Gualtieri e nella mia il massimo sostegno.

Faremo nostro il vostro motto “L’Europa come impegno”, che ci ricorda il senso del dovere che deve guidare ogni nostra azione; un impegno che è per noi fonte di ispirazione ad un senso del dovere per la difesa del concetto di democrazia e di tutti i presidi istituzionali condivisi a garanzia della nostra libertà”

Pierluigi Sanna, Vice Sindaco della Città metropolitana di Roma