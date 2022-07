Cerveteri, il primo consiglio comunale dell’Amministrazione Gubetti

Primo Consiglio comunale dell’Amministrazione Gubetti a Cerveteri. La massima assise è infatti convocata per mercoledì 13 luglio alle ore 18:30.

“Invito le cittadine e i cittadini a partecipare – ha detto Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri – sarà un momento per conoscere le Consigliere e i Consiglieri che per i prossimi cinque anni siederanno all’interno dell’Aula Consiliare del Granarone e che andranno a rappresentare le istanze, le tematiche e le questioni più importanti della nostra città”.

“Come ogni primo Consiglio comunale di una nuova amministrazione – prosegue la Gubetti –all’Ordine del Giorno la convalida degli eletti in Consiglio comunale, il Giuramento del Sindaco davanti all’Assise comunale e alla città, l’elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio e l’elezione della Commissione Elettorale comunale”.

“Quello di mercoledì non è il primo Consiglio comunale a cui partecipo – prosegue – l’ho fatto nel 2017, prima di dimettermi per entrare in Giunta e l’ho fatto in tutti questi anni come Assessora e Vicesindaca. Ma sicuramente è quello che mi emoziona di più. Parteciperò infatti come primo Sindaco Donna nella storia di Cerveteri. Il Consiglio, così come accade da dieci anni a questa parte, sarà visibile anche in diretta streaming sul sito istituzionale dell’Ente. Rimane inoltre garantita la diretta radiofonica sulle frequenze storiche di Radio Lyra Caere. A tutto il Consiglio comunale, agli esponenti della maggioranza e dell’opposizione, ai Consiglieri con maggiore esperienza e a coloro che per la prima volta siedono tra i banchi dell’Aula, rivolgo il mio più sentito augurio e in bocca al lupo per un ottimo e proficuo lavoro, certa che l’amore per la città e il senso di responsabilità prevarrà al di fuori di ogni schieramento e ideologia politica”.

“Lavoreremo solo ed esclusivamente per il bene e l’interesse della città – conclude il Sindaco Elena Gubetti – ce lo chiedono i cittadini e ce lo impone il ruolo di prestigio assoluto che ognuno di noi ha l’onore e l’onere di ricoprire”.