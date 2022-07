Roma punta a tornare mèta del turismo nazionale

Si è svolta nel Comune di Zagarolo la Fiera del turismo sostenibile alla quale ha partecipato il Vice Sindaco della Città metropolitana di Roma, Pierluigi Sanna alla presenza della Sindaca Emanuela Panzironi.

“Dare l’opportunità agli operatori del settore e a quanti vogliono investire nel territorio metropolitano di Roma significa non solo aumentare i visitatori, ma rendere armoniosi i progetti di sviluppo con un turismo sostenibile. Una cooperazione tra Istituzione metropolitana e coloro che intendono promuovere il territorio attraverso progetti con associazioni, tour operator, aziende, eccellenze locali e realtà produttive.

Abbiamo tutte le carte in regola per offrire al visitatore opportunità diverse di visite culturali e naturalistiche uniche in Italia. Il lavoro coordinato e sviluppato con i colleghi Consiglieri Delegati ci consentirà inoltre di armonizzare tutte le iniziative avendo a disposizione interventi congiunti con i settori dell’ambiente e viabilità. L’approvazione del Bilancio dell’Ente e i fondi Pnrr garantiranno risorse per sviluppare questo settore strategico”.

Pierluigi Sanna, vice sindaco della Città metropolitana di Roma