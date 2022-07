E’ alle viste la conferenza nazionale sul clima

Tutto pronto per la Conferenza nazionale sul clima 2022, organizzata da Italy for Climate, che si terrà il 14 luglio a Roma, presso l’Auditorium del Museo Ara Pacis, dalle ore 9.30 alle 13, con il patrocinio del Ministero della transizione ecologica, della Commissione europea, di Rai per la sostenibilità e con la Media partnership di Rai Radio 1 e Rai Pubblica Utilità.

Vedi il programma di dettaglio al seguente link

Programma | Link

La crisi attuale viene da lontano ed è figlia di un modello – energetico e non solo – insostenibile. Per affrontarne le cause in modo definitivo e strutturale bisogna uscire quanto prima da una economia fossile e accelerare sulla via della transizione energetica.

Con la terza edizione della Conferenza, dal titolo “Crisi energetica e climatica: la nuova roadmap per l’Italia”, Italy for Climate presenta una nuova roadmap per realizzare anche in Italia questa accelerazione. La Conferenza sarà anche l’occasione per confrontarsi su alcuni temi chiave per la riuscita di questa transizione: nel secondo panel, il ruolo di una corretta e ampia informazione, affrontando i falsi miti e le fake news che continuano a girare intorno alle fonti rinnovabili e contribuiscono a frenarne lo sviluppo; nel terzo panel, l’urgenza di sostenere una transizione a misura d’uomo, guidando gli interventi in un’ottica di giusta transizione.