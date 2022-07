A Fiuggi il 7 luglio fra sesso, chiesa e streghe

Sesso chiesta Streghe – una storia vecchia e nuova di femminicidi è l’ultimo libro di Maria Mantello da poco uscito per Fefè Editore. L’autrice ne parlerà a Fiuggi (Fr) giovedì 7 luglio alle 17,30 all’Albergo Universo confrontandosi sul tema con Pino Pelloni, storico e Presidente della Fondazione Giuseppe Levi Pelloni/Centro Nazionale Ricerche Storiche.

Il libro – Modelli patriarcali sedimentati per secoli e accettati nell’abitudine creano quell’omertosa solidarietà sociale su cui la Chiesa, storicamente, ha costruito un sistema. Con la sessualità ridotta a pulsione/peccato da inibire contro la tentazione della strana creatura donna, ha creato anche fertile terreno per una vera e propria operazione di sterminio: la caccia alle streghe contro la discendente di Eva, porta del demonio, come teologi e santi inquisitori propugnavano. Il libro ricostruisce tutto questo e sottolinea come la dogmatica cattolica, proponendo il modello di donna costruito sul mito mariano, lo usa anche come baluardo contro i cambiamenti rivoluzionari della storia sociale e politica.