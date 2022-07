Tv, domani torna su Rai Yoyo “Diario delle vacanze in montagna”

Da lunedì 4 luglio, alle 18, torna su Rai Yoyo, “Diario delle vacanze in montagna”, la versione estiva di Diario di casa. Il programma, ideato e condotto da Armando Traverso e che ha accompagnato bambini e famiglie lungo tutto il periodo della pandemia, rispondendo a dubbi e interrogativi, grazie all’intervento di pediatri, educatori, psicologi e altri esperti, torna nella sua versione estiva. Si tratta di 16 puntate, in onda dal lunedì al venerdì alle ore 18, dedicate alla montagna e ambientate tra le province di Trento e Bolzano. La trasmissione è disponibile anche su RaiPlay.

Nella prima settimana di programmazione la trasmissione sarà ambientata tra la Val Rendena, l’altopiano di Pinè, la Val di Fiemme e in particolare nelle località di Cavalese, Predazzo, Alpe di Pampeago, Alpe di Lusia, Cermis e Pinzolo. Da giovedì 14 luglio, invece, Armando Traverso si sposterà in Alto Adige, in alcune località della Val Badia come San Martino, Oies, Pedraces, Plan de Corones, La Valle e della Val Gardena come Santa Cristina, Selva, Ortisei e Vallunga.

Bambini e famiglie andranno alla scoperta della natura e delle tradizioni locali. Impareranno tutto sulle api, sul biowatching , la pesca sul fiume, i sentieri geologici, la raccolta del fieno, le arti tradizionali della tessitura e della scultura del legno, i costumi e gli abiti della valle, sempre accompagnati da un ricco parterre di esperti – guide alpine, geologi, biologi, botanici-, pronti a rispondere a qualsiasi domanda e a dare indicazioni utili a vivere la montagna nel modo più adeguato e responsabile. Non mancheranno i video mandati dai bambini da casa.

Diario delle Vacanze in montagna, è un programma della direzione Rai Kids, realizzato in collaborazione con l’Azienda per il turismo della Val di Fiemme, l’Azienda per il turismo Altopiano di Pinè, l’Azienda del turismo Madonna di Campiglio – Pinzolo – Val Rendena, l’Assessorato alla Formazione e Cultura ladina della Provincia Autonoma di Bolzano e le associazioni turistiche della Val Badia e della Val Gardena. La trasmissione è un programma ideato e condotto da Armando Traverso scritto con Paola Angioni e Stefano Acunzo, per la regia di Claudia Pascazi e Francesca Ballerini.