Roma, XV municipio, continuano le iniziative estive

“Proseguono le iniziative in programma per l’estate municipale di Roma Nord; un progetto ampio e ricco di appuntamenti che si aggiunge alla programmazione dell’estate romana promossa dal Comune di Roma.

Dopo l’ultimo fine settimana trascorso a Grottarossa in compagnia di numerose associazioni di volontariato e culturali che hanno intrattenuto grandi e piccini con tanti appuntamenti nel giardino dell’IC Parco di Veio, “E_state insieme in XV” il prossimo weekend arriva al Fleming.

Il 2 e il 3 luglio, dalle 18 alle 22 nel cortile dell’IC Nitti, in Via Francesco Saverio Nitti 61, la ControTempo Theatre, vincitrice del bando promosso dal Municipio XV, in collaborazione con il Comitato di Quartiere “Il Filo del Quartiere”, vi aspetta per il “Mercatino del riuso e del baratto” con l’intrattenimento musicale dell’attore e musicista Carlo Coculo.

Domenica alle 18.30 la presentazione del libro di Massimiliano Simonini “Go Deo. Per Sempre” che in collaborazione con l’Associazione Retake Roma avvierà anche un punto di raccolta tappi di plastica e di scarpe da ginnastica destinate al riuso e al riciclo.

Anche in questa occasione voglio davvero ringraziare tutti gli attori protagonisti della rassegna estiva, un impegno che con il Presidente Daniele Torquati abbiamo preso appena insediati per restituire a questa parte della città un nuovo piano della cultura territoriale, assente in questo territorio da ormai troppo, che consenta ai cittadini la riappropriazione degli spazi urbani e una nuova vivibilità dei nostri quartieri”.

Così in una nota l’Assessore alle Politiche Culturali e Scolastiche del Municipio XV, Tatiana Marchisio.