Canale Monterano, il “saluto” a Marcello Piccioni

Riceviamo e pubblichiamo – Oggi (ieri, ndr) é stato l’ultimo giorno di lavoro di Marcello Piccioni, per oltre 40 anni encomiabile e stimato medico a Canale e Montevirginio, che arriva finalmemte al meritato traguardo della pensione.

Un lungo periodo al servizio della nostra Comunitá nel quale il dottor Piccioni si é dedicato al cittadino con un impegno e una dedizione unanimemente riconosciuti e apprezzati.

Al dottor Marcello Piccioni, per quasi 25 anni anche amministratore comunale e per due mandati Sindaco, il ringraziamento dell’Amministrazione Comunale, che l’ha voluto ringraziare in apertura del Consiglio Comunale di questa sera.

A nome di tutti i nostri concittadini: grazie Marcello!