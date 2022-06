Valcanneto stasera “suona” per ricordare Stefano Bibbolino

Tutti in piazza, stasera a Valcanneto, per onorare la memoria di un amico che non c’è più, Stefano Bibbolino, passato come si dice in questi casi a miglior vita, alcuni mesi fa. Gli amici, musicisti come lui, coordinati dal comitato di zona locale, si radunano a campetti di via Corelli per una sessione musicale che comincerà alle 18 e 30 e si chiuderà poco prima della mezzanotte. Wide band, Passi d’autore, The Fifty, Jazzenco e Classe Mista Band si alterneranno sul palco, allestito per l’occasione, e suoneranno e canteranno per carezzare l’anima di chi amava Stefano; che sarà ricordato insieme ad altri amici.