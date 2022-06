Lazio Cinema International, c’è l’avviso 2022 per le coproduzioni internazionali

Approvato con determinazione n. G08042 del 21 giugno 2022 l’Avviso Lazio Cinema International destinato a sostenere la produzione di Opere Audiovisive internazionali.

L’Avviso, cofinanziato dal PR-FESR 2021-2027, ha l’obiettivo di valorizzare le bellezze dei territori, promuovere il turismo e far scoprire le mete regionali (soprattutto quelle alternative a Roma), attraverso investimenti in coproduzioni audiovisive che prevedano la compartecipazione dell’industria del Lazio con quella estera, la distribuzione di carattere internazionale dei prodotti e la realizzazione di opere che diano maggiore visibilità internazionale ai territori e maggiore competitività alle imprese.

La dotazione finanziaria è di 5 milioni di euro, di cui la metà (2,5 milioni) sono riservati alle Opere Audiovisive di Interesse Regionale e viene concessa nel rispetto dell’ordine cronologico delle PEC di invio delle Domande, fino ad esaurimento della dotazione.

Destinatari: PMI, singole o in aggregazione, già iscritte al Registro delle Imprese o a un registro equivalente in uno Stato membro dell’Unione europea ma che devono avere comunque, al più tardi al momento della richiesta della prima erogazione, residenza fiscale in Italia ed una sede operativa nel Lazio, che siano produttori indipendenti ovvero sono Produttori Indipendenti Originari come definiti dalla Legge Cinema, in ambito di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi e che sono titolari di diritti di sfruttamento dell’Opera almeno per l’Italia, con un Patrimonio Netto pari o superiore a 40.000,00 Euro. L’Avviso sostiene la realizzazione di Opere Audiovisive internazionali, intendendo per tali:

Opere Cinematografiche Realizzate in Coproduzione Internazionale ai sensi dell’art. 3 del D.P.C.M. 11 luglio 2017;

ai sensi dell’art. 3 del D.P.C.M. 11 luglio 2017; Opere Cinematografiche Realizzate in Regime di Compartecipazione Internazionale o Opere Audiovisive di Produzione Internazionale ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 11 luglio 2017;

ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 11 luglio 2017; Opere Audiovisive diverse da quelle Cinematografiche a cui è ̀riconosciuta la nazionalità italiana ai sensi dell’articolo 2 del DPCM del 11 luglio 2017 e che abbiano sia la Quota Italiana e la Quota Estera di Compartecipazione pari almeno al 20%.

Il Contributo è a fondo perduto, commisurato ai costi ritenuti ammissibili, che i beneficiari hanno sostenuto per realizzare l’opera coprodotta. L’importo massimo dell’Aiuto concedibile per ogni singola Opera Audiovisiva ai sensi dell’art. 54 del RGE non può superare il 50% dei Costi Ammessi e l’importo di 640.000,00 euro in valore assoluto.

Le richieste andranno inviate esclusivamente on-line mediante la piattaforma GeCoWEB Plus, messa a disposizione da Lazio Innova, al link https://www.lazioinnova.it/gecoweb-plus/ seguendo la procedura indicata e gli step previsti.

ll Formulario è disponibile online a partire dalle ore 12 del 22 giugno 2022.

L’invio della Domanda può avvenire a partire dalle ore 12 del 26 luglio 2022.

La scadenza è fissata alle ore 18 del 5 agosto 2022 (salvo chiusura anticipata).