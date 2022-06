Up&Up, a Palazzo Valentini l’incontro sul tema della violenza di genere

Si è tenuto a Palazzo Valentini, sede della Città metropolitana di Roma Capitale, il Convegno “Up&Up: Analisi e risultati sugli stereotipi di genere”, organizzato dall’Associazione Nazionale Volontarie Telefono Rosa, cui ha partecipato il Vice Sindaco di Città metropolitana Pierluigi Sanna. Sono intervenuti l’On. Massimiliano Smeriglio, Europarlamentare, e Lorenza Bonaccorsi, Presidente I Municipio Roma Capitale. Con un videomessaggio, i saluti istituzionali dell’On. Elena Bonetti, Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia.

“Il fenomeno della violenza di genere è purtroppo ancora un grave problema che affligge le nostre comunità, che affonda le radici in stereotipi culturali trasversali da nazione a nazione. Di fondamentale importanza è la creazione di una rete pubblica di assistenza e accoglienza che affianchi le realtà di volontariato presenti sul territorio, che spesso si inseriscono proprio a completamento degli strumenti offerti dal sistema dei servizi pubblici. Famiglia e scuola sono i primi contesti in cui lavorare per modificare dall’origine gli stereotipi culturali di disparità di genere, spesso trasferiti senza la dovuta consapevolezza, in ogni nostra azione quotidiana. Molto c’è da fare, e la Città metropolitana, particolarmente attenta alla lotta contro ogni disparità, attraverso le proprie funzioni sostiene e valorizza iniziative ed esperienze formative nelle scuole superiori proprio al fine di sensibilizzare i giovani e seminare nuove consapevolezze, dal linguaggio alla cultura, che vadano a disinnescare quel che troppo spesso si trasforma in discriminazione e, nella sua forma più esacerbata, violenza. Così come sostiene la lotta alle discriminazioni sui luoghi di lavoro e l’espansione del ruolo pubblico in una fattiva rete di assistenza per chi è vittima di violenza, dalle donne ai minori. Con questa iniziativa vogliamo mostrare tutto il nostro supporto, per dare maggior forza all’insieme di azioni e soluzioni che tutte le realtà, dalle associazioni, alle istituzioni locali, nazionali ed europee, mettono in atto”.

Il Vice Sindaco di Città metropolitana di Roma Capitale, Pierluigi Sanna.