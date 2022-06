Il 30° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Slovenia

Il Vice Sindaco della Città metropolitana di Roma, Pierluigi Sanna, ha partecipato alla Festa Nazionale e del 30° Anniversario delle relazioni diplomatiche tra Repubblica Slovena e la Repubblica Italiana.

“Un’occasione per ribadire il nostro rapporto di collaborazione con il popolo Sloveno. Ho potuto rinnovare, in rappresentanza del Sindaco Roberto Gualtieri, i sentimenti comuni di fratellanza e amicizia all’Ambasciatore della Repubblica di Slovenia Tomaz Kunstelj, non facendo mancare il nostro supporto nelle iniziative future”.