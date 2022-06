Cerveteri, “Trasparenza e Legalità” si defila dalla tornata elettorale

Riceviamo e pubblichiamo – Il sottoscritto consigliere Dr. Aldo De Angelis, in qualità di fondatore e delegato oltre che capolista comunica che è moralmente e politicamente doveroso informare i cittadini di Cerveteri e gli elettori che ci hanno sostenuto al 1° turno delle elezioni comunali di Cerveteri che la lista Trasparenza e Legalità non proseguirà il percorso con la coalizione che ha sostenuto e sostiene Gianni Moscherini.

A seguito infatti di alcuni accadimenti avvenuti in queste ultime settimane e, in particolare, durante gli ultimi giorni abbiamo capito, dopo un’attenta riflessione, che sono venuti meno i presupposti politici e valoriali che ci avevano portato a sostenere questa coalizione.

In questi anni, sia il sottoscritto che la lista Trasparenza e Legalità hanno sempre agito nell’interesse dei cittadini e per il bene di Cerveteri e non dei singoli soggetti senza mai prendere parte ad eventuali logiche spartitorie e, in questo delicato momento, non intendiamo proseguire deviando dalle nostre idee programmatiche, dai nostri valori umani e sociali oltre che politici. Per questo motivo, nel rispetto dei principi della trasparenza e della legalità che ci hanno contraddistinto in tutti questi anni, che la lista Trasparenza e Legalità non continuerà il percorso intrapreso e ovviamente non sarà disponibile ad avallare in nessun modo eventuali accordi fatti con altri soggetti politici.

Noi proseguiremo le nostre battaglie e i nostri ideali, anche se dai banchi della opposizione, continuando a lavorare per il bene di Cerveteri come abbiamo fatto in tutti questi anni.