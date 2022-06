A Ladispoli domani alle 21 nella Hall del Centro Arte e Cultura, è in programma la rassegna concertistica “Suoni della Memoria” dell’Associazione Massimo Freccia.

In programma i “Concerti per Violino e orchestra di W.A. Mozart”

Concerto n. 3 in Sol Maggiore K216 – solista Giulia Indino;

Concerto n. 5 in La Maggiore K 219 – solista Sofia Midori Bisozzi.

L’Orchestra giovanile Massimo Freccia Junior sarà diretta dal maestro Massimo Bacci.