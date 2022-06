Roma città metropolitana e il bando per lo spettacolo

È stato pubblicato l’Avviso della Città metropolitana dedicato ai professionisti dello spettacolo del vivo dell’intero territorio provinciale. L’iniziativa prende le mosse dallo stanziamento del Ministero della Cultura per le periferie delle Città metropolitane.

“Siamo pronti per ri-partire anche nel campo della cultura e dello spettacolo – commenta la Consigliera Delegata Biolghini – I fondi versati dal Ministero al Comune di Roma, sono stati ripartiti per dare modo alla Città metropolitana di finanziare spettacoli da vivo in tutto il restante territorio provinciale. Abbiamo ottenuto circa un milione e mezzo di euro per sostenere il rilancio del settore che, più di altri, ha sofferto le ristrettezze dovute alla pandemia. La Città metropolitana di Roma sta progressivamente riconquistando il terreno perduto in circa un decennio in quelle materie che più di altre costruiscono senso identitario e di comunità.

Questo avviso, costruito ad hoc dai nostri uffici ed in accordo col Vice Sindaco metropolitano Pierluigi Sanna, è solo il primo passo verso una programmazione condivisa delle attività su tutto il territorio provinciale”