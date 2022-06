Estate inclusiva allo Smeraldo Camping Village, sul lago di Bracciano

Summer camp con partenza da Roma, organizzato dalla onlus DivertiTempo in collaborazione con lo Smeraldo camping village.

Abbiamo incontrato i ragazzi, gli operatori e lo staff del Camping, capitanati da Alberto Guidi, che ci racconta come è nata l’idea di organizzare questa settimana di attività; sport, vela, musica, spiaggia, giochi di gruppo e momenti creativi, un programma completo, che prevede una settimana all’insegna del divertimento.

Oggi, ultimo giorno del summer camp i ragazzi arrivano da Roma, accompagnati da operatori giovanissimi, che animano il gruppo in questa splendida cornice sulle rive del lago di Bracciano, realizzando momenti di socialità e integrazione.

In questa giornata conclusiva ci ha raggiunti il sindaco di Trevignano Romano, Claudia Maciucchi, la quale ringraziamo per essere sempre presente in queste occasioni di confronto e condivisione.

L’associazione Divertitempo, è una ONLUS che realizza progetti di inclusione per bambini disabili e con bisogni speciali, “ alla base del nostro progetto c’è solo il desiderio di trasformare in realtà il sogno delle famiglie dei bambini “speciali”: dar loro l’opportunità di far vivere ai propri figli il territorio, così come ne usufruiscono tutti gli altri bambini; l’opportunità di sentirsi sostenuti da una rete sociale tutelante, organizzata e fruibile per tutti.”

Davvero una bellissima occasione di condivisione per i ragazzi e per le famiglie, grazie a tutta la comunità educante, che non lascia indietro nessuno, anzi è inclusiva e attenta alle esigenze di tutti!

Claudia Soccorsi