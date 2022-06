Corrado Melone, i “bravissimi” della scuola festeggiano in spiaggia

Lo scorso anno, per consentire festeggiamenti e premiazioni delle ragazze e dei ragazzi che avevano ottenuto il massimo della valutazione agli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione, non fu concessa la istituzionale Sala consiliare. Ci vennero allora incontro Michela Ciampa e Franco Di Nallo che offrirono gli splendidi spazi del rinomato ed eccellente stabilimento balneare “Papeete Club”. La loro disinteressata, gentile e dolce disponibilità permise di salutare e ringraziare, nella splendida e suggestiva ambientazione di una spiaggia curatissima ed accogliente, i ragazzi meritevoli degli Istituti Comprensivi “Corrado Melone” di Ladispoli e “Don Lorenzo Milani” di Cerveteri. Il risultato fu una festa magnifica, allietata dalla musica eseguita dagli allievi delle due scuole, una cerimonia indimenticabile, ancora migliore di quanto non ci si aspettasse.

Quest’anno non abbiamo bussato ad alcuna porta, con il timore di ricevere un nuovo rifiuto, perché eravamo certi che lo stabilimento “Papeete Club” avrebbe spalancato nuovamente le porte ai nostri studenti; eravamo certi che la sensibilità di Michela, l’affascinante proprietaria, ci avrebbe permesso di replicare una giornata di festa che, lo scorso anno, aveva avuto come magico sottofondo il suono delle onde del mare e le note del grande compositore Ludovico Einaudi e di altri magici musicisti.

Anche quest’anno, immediatamente, abbiamo ricevuto una risposta entusiasticamente affermativa! Siamo, quindi, ora in grado, in prossimità del termine delle lezioni e dell’inizio degli esami (che rivedranno nuovamente le prove scritte di Italiano e Matematica), di confermare la premiazione delle eccellenze degli Istituti Comprensivi “Melone” e “Don Milani”. Il giorno giovedì 30 giugno 2022, data fissata dal Governo per la conclusione di tutte le operazioni d’esame, alle ore 16.30, presso il “Papeete club”, struttura confortevole, piacevole e raffinata, con l’azzurro del cielo e del mare a fare da cornice, avverranno le premiazioni degli studenti, alla presenza delle autorità che vorranno intervenire, intervallate dalle esibizioni musicali dei ragazzi dei due corsi di strumento musicale.

Tra i premi che stiamo raccogliendo, grazie alla generosa collaborazione e disponibilità di vari esercizi commerciali e/o benefattori che per questa generosità saranno debitamente ringraziati, spiccano, quest’anno, i biglietti nominativi per assistere a spettacoli teatrali presso alcuni teatri di Roma allo scopo di avvicinare i ragazzi ad una delle arti più sublimi che attraverso la trasformazione dell’attore nel personaggio, permette allo spettatore la catarsi aristotelica e la conseguente crescita del proprio spirito.

Questa Direzione sarà lieta di accogliere qualsiasi iniziativa o proposta che possa permetterci di offrire ai nostri ragazzi un dono, piccolo o grande non importa. Dietro ognuno di essi ci sarà la volontà di contribuire ad animare, nelle nuove generazioni, l’amore per lo studio e la cultura e soprattutto il desiderio di impegnarsi per rendere migliore la nostra società… proprio come hanno fatto Michela Ciampa e Franco Di Nallo che hanno creduto in modo disinteressato alla nostra idea di fare Scuola.