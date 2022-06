Ariccia, fine dell’anno scolastico col saluto alla dirigente scolastica Italia Iusi

Si è svolta nel cortile di Palazzo Chigi, a conclusione dell’anno scolastico 2021/2022, la manifestazione musicale dell’istituto comprensivo “Vito Volterra di Ariccia”.

L’occasione è stata propizia anche per tributare un saluto da parte del sindaco Gianluca Staccoli e della consigliera delegata alla scuola Irene Falcone alla dirigente scolastica Italia Iusi, ormai prossima al pensionamento.

Nella pergamena, consegnata insieme ad una targa e ai fiori, le parole del Sindaco Staccoli che ha rivolto, anche a nome dell’amministrazione comunale, i più sinceri ringraziamenti per il costante e instancabile impegno mostrato dalla dott.ssa Iusi verso il mondo della scuola e per la l’attenzione riservata al territorio ariccino.

“Il suo spirito di collaborazione con l’Amministrazione comunale – si legge ancora nella lettera – ci ha consentito di far crescere le nostre scuole e consegnare ai nostri ragazzi dei luoghi formativi, sicuri e accoglienti. Sono certo – ha aggiunto Staccoli – che, anche se con un ruolo meno attivo, non farà mai mancare il suo sostegno ai ragazzi e alle ragazze che vedono in Lei un punto di riferimento”.

“Conosco la dott.ssa Lusi da quanto ha assunto l’incarico di Dirigente Scolastica qui ad Ariccia – ha dichiarato Irene Falcone – i miei figli hanno frequentato la sua scuola e io ho fatto parte del consiglio d’istituto, sono, quindi, perfettamente conscia dell’impegno messo e del lavoro svolto per far crescere i nostri ragazzi. Salutarla oggi, in qualità di consigliere delegata alla scuola, è per me un grande onore”.