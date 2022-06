Sesso, chiesa e streghe, tutto in un libro

L’autrice ne parlerà a Roma il 14 giugno alle 18 alla Blue Room Libreria & Caffè letterario di via Paolo Albera 55

Modelli patriarcali sedimentati per secoli creano quell’omertosa solidarietà sociale su cui la Chiesa ha costruito un sistema. Con la sessualità ridotta a pulsione/peccato da inibire contro la tentazione della strana creatura donna, ha creato anche fertile terreno per una vera e propria operazione di sterminio: la caccia alle streghe contro la discendente di Eva, porta del demonio. Il libro ricostruisce tutto questo e sottolinea come la dogmatica cattolica, proponendo il modello di donna costruito sul mito mariano, lo usa anche come baluardo contro i cambiamenti rivoluzionari della storia sociale e politica. Oggi come ieri, il virus maschilista persiste contro le nuove streghe, donne colpevoli di non obbedire agli schemi sessisti in cui le si vorrebbe ingabbiate.

Di formazione filosofica e storica, già docente, Maria Mantello è giornalista e saggista. Scrive per Micromega e L’Idée Libre. Ha scritto per Lettera Internazionale. Dirige il periodico Libero Pensiero. E’ autrice di numerosi saggi su Giordano Bruno, sulla psicologia della religione, sulla figura di Ernesto Nathan, sulle radici dell’antisemitismo, la condizione della donna e la lotta ai pregiudizi, sull’etica laica. Temi al centro di suoi studi continui e di un’appassionata attività in difesa e affermazione della laicità.