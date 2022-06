Pnrr, D’Amato: “Il Lazio corre con le gare”

“Nell’attuazione del PNRR – Missione 6 il Lazio sta correndo, poche chiacchiere e tanti fatti. Oggi è stata pubblicata la gara comunitaria centralizzata da 5.125.380 euro per l’acquisizione di 26 mammografi digitali con tomo sintesi di ultima generazione per le Aziende sanitarie e ospedaliere del Servizio sanitario regionale. Con questa gara sono già quattro le gare pubblicate, per gli acceleratori lineari; per le progettazioni di case della comunità, ospedali di comunità e COT – centrale operativa territoriale; per le risonanze magnetiche. Ringrazio la tempestività della Centrale acquisti e i servizi di tutte le nostre aziende sanitarie che hanno compreso l’importanza di velocizzare i tempi ed oggi la nostra Regione è la prima a livello nazionale per pubblicazione di gare del PNRR – Missione 6. I nuovi mammografi consentiranno di ampliare la rete dell’offerta pubblica e anche gli screening oncologici che nell’ultima settimana hanno avuto un notevole impulso con il nuovo servizio di prenotazione online. Sono state circa 3 mila complessivamente le prenotazioni effettuate, di queste circa un migliaio di mammografie, 1.200 pap test e oltre 700 per il colon retto”. Lo ha dichiarato l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.