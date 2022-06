Cerveteri, banda musicale, domani l’ultimo concerto dei bambini della “Giovanni Cena”

Volge al termine il progetto bandistico patrocinato e finanziato dalla Regione Lazio che per l’intero anno scolastico ha visti protagonisti i bambini della Scuola Giovanni Cena. Domani, martedì 7 giugno presso il plesso scolastico, l’ultimo dei tre concerti di fine anno, che vedranno la partecipazione degli alunni delle classi quinte dell’Istituto.

Un progetto curato in prima persona dal Maestro Augusto Travagliati, insieme al Prof. Francesco Bracci e la Maestra Maria Carmela Termini, referente del progetto.

“Per l’intero anno scolastico, il Maestro Augusto Travagliati, già Direttore del Gruppo Bandistico Cerite e vera istituzione per l’arte e la musica nel nostro territorio, si è recato in classe dai bambini in orari extracurriculari per fare loro lezioni di musica ed avvicinarli alla meravigliosa arte dello strumento – dichiara il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci – lezioni che gli studenti hanno seguito con passione e dedizione, mostrandoci già in occasione dei due appuntamenti già svolti al Granarone e in Piazza Santa Maria come abbiano appreso gli insegnamenti ricevuti durante l’anno”.

“In occasione dei due precedenti concerti infatti – prosegue Pascucci – questi piccoli musicisti si sono esibiti insieme ai componenti del Gruppo Bandistico Cerite, dando vita ad un bellissimo ensemble che ha emozionato tutti i presenti. In repertorio, anche questa volta, marcette, brani più o meno celebri. Il concerto di martedì 7 giugno sarà inoltre occasione per i ragazzi delle classi quinte di salutare la propria scuola e le proprie insegnanti, prima di avventurarsi nel nuovo percorso di studio delle medie. A tutti i ragazzi, i miei complimenti e i miei auguri per il percorso scolastico futuro, con la speranza che questo progetto li abbia fatti non solo avvicinare, ma innamorare della musica e che magari in futuro possano anche loro esibirsi all’interno del Gruppo Bandistico Cerite”.

Concluderà il pomeriggio musicale, la lettura di poesie da parte degli alunni e un bellissimo volo di aquiloni. L’appuntamento è a partire dalle ore 17.