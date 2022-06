Ladispoli, Pascucci, il 7 giugno 3 incontri di quartiere

Riceviamo e pubblichiamo – Il candidato sindaco Alessio Pascucci, dopo il grande successo dell’evento di ieri sera in Piazza Rossellini – durante il quale ha incassato il sostegno di stimati amministratori come Beppe Sala, Elly Schlein, Giorgio Gori e Damiano Coletta e di illustri personalità del mondo della cultura e dello sport come Daniele Vicari, Andrea Rivera e Leonardo Fioravanti – continua la maratona di incontri coi residenti lungo tutti i quartieri e le località di Ladispoli.

Nella mattinata di domani, martedì 7 giugno, Alessio Pascucci e i candidati e le candidate di Un Nuovo Inizio saranno presenti al mercato del martedì per parlare con i commercianti e illustrare il programma. Sono previsti, inoltre, tre incontri pubblici pomeridiani: alle 17:30 con i cittadini del quartiere Messico presso il Bar Messico; alle 18.30 con i cittadini delle località Rimessa Nuova, Cannella e Boietto presso il Black Sand Beach in via Roma 115/a;

alle 21 con i cittadini delle zone di Palo, Faro e Ghirlandaio in via Canova (nei pressi del pattinodromo).

Continueremo a girare la città in lungo e in largo per ascoltare i cittadini e realizzare insieme a loro una Ladispoli migliore.