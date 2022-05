Sì Amo Manziana, il programma elettorale

La lista “Sì Amo Manziana” è nata con l’intento di dare una nuova prospettiva di crescita al nostro Comune, con l’aspirazione e la ferma volontà di ripartire insieme e far tornare Manziana ad essere un punto di riferimento territoriale per l’unicità dei servizi offerti e per la vivacità che l’ha sempre contraddistinta.

Il programma scaturisce dalla sintonia di idee e dalla condivisione di valori di persone che amano Manziana, vogliono vivere Manziana e vogliono far crescere Manziana con passione, orgoglio ed onestà.

Ripartire dai giovani, dalla cultura, dalla valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, dal prendere al volo le nuove sfide che ci attendono con i finanziamenti del PNRR, dalle energie rinnovabili, dal mettere al centro dell’azione amministrativa il singolo cittadino e le associazioni.

Questi sono alcuni dei temi su cui ci muoveremo.

Per i prossimi 5 anni che abbiamo di fronte lavoreremo sui macro-obiettivi di seguito dettagliati nei loro punti salienti.

Territorio, Ambiente e Servizi

_____________________

● Favorire un’edilizia sostenibile coerente con il Green Deal europeo, volta alla riduzione del consumo di energia da fonti fossili e da stimolo verso modelli di economia circolare nel settore;

● Proposta di un coordinamento intercomunale per la condivisione delle azioni sul territorio, ad esempio sul tema dei rifiuti, trasporti pubblici, viabilità, sicurezza;

● Promozione di una stretta collaborazione con gli Enti che hanno in gestione la gran parte del patrimonio verde del territorio, che ne promuovono le bellezze e ne tutelano l’ambiente: Università Agraria, Pro Loco e Associazioni;

● Incentivazione alla partecipazione dei cittadini alla conservazione del territorio, istituendo “buoni verdi” che premino i cittadini virtuosi in tema di rifiuti o che dedichino il loro tempo libero alla manutenzione e valorizzazione del verde e del decoro urbano;

● Sostegno alle nuove imprenditorialità nel settore dell’economia circolare e sostenibile;

● Ottimizzazione del sistema di raccolta differenziata dei rifiuti per il raggiungimento di una reale ed applicabile tariffazione puntuale dei servizi e per l’identificazione di strategie di valorizzazione dei rifiuti come risorsa;

● Attività volte ad animare la nascita di comunità energetiche rinnovabili, composte da enti pubblici locali, aziende, attività commerciali o cittadini privati, che scelgono di dotarsi di infrastrutture per la produzione di energia da fonti rinnovabili e l’autoconsumo attraverso un modello basato sulla condivisione, a beneficio dell’ambiente, dei cittadini e di tutta la comunità locale;

● Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio naturalistico;

● Piano di manutenzione della viabilità urbana e periferica, animando la costituzione di consorzi per la gestione delle strade rurali;

● Incentivazione di politiche green per la riduzione degli scarti e delle emissioni, puntando alla pianificazione di una sostenibilità energetica;

● Maggiore confronto con la cittadinanza, sia del centro urbano che delle zone periferiche, per la raccolta delle esigenze e la rendicontazione delle attività intraprese, attraverso, ad esempio, assemblee pubbliche.

Politiche giovanili e Sport

_____________________

● Rafforzamento e potenziamento della Consulta Giovanile Comunale per un reale coinvolgimento delle giovani generazioni nella gestione dei beni comuni;

● Istituzione, con l’ausilio delle scuole, del Consiglio Comunale per ragazzi, che permetta l’organizzazione di incontri a tema improntati sulla conoscenza del funzionamento dei vari organi comunali, della composizione dei bilanci, delle politiche di investimento e dei fondi pubblici, per favorire l’avvicinamento consapevole dei giovani alle istituzioni e renderli coinvolti e protagonisti;

● Individuazione e creazione di spazi per l’aggregazione e le attività giovanili: ludoteche per i bambini, spazi di incontro per giovani (laboratori musicali e artistici), sportelli di orientamento scolastico e professionale in collaborazione con le scuole, sportelli di supporto tecnico/legale per le iniziative imprenditoriali e cooperativistiche giovanili;

● Incontri formativi rivolti all’imprenditoria giovanile per favorire l’approccio ai mercati e, soprattutto nel settore dell’agricoltura, finalizzati alla nascita e alla crescita di nuove attività che consentano un’adeguata redditività e sostenibilità;

● Promozione e realizzazione eventi culturali e ricreativi dedicati ai giovani;

● Riqualificazione ed efficientamento delle strutture sportive esistenti per una gestione aperta alla cittadinanza e alle associazioni sportive;

● Promozione per il ritorno e l’avvio di nuove attività sportive sul territorio quali momenti di aggregazione, formazione, crescita e educazione al benessere e alla salute;

● Creazione di un tavolo permanente di confronto tra le diverse realtà sportive per la condivisione di programmi di gestione degli spazi comuni.

Sociale, Associazioni, Cultura e Scuola

_____________________

● Potenziamento dell’assistenza educativa scolastica e dell’assistenza domiciliare;

● Ascolto e sostegno alle Associazioni che operano nel sociale, nel contrasto a ogni forma di violenza e discriminazione;

● Sostegno e promozione di progetti e attività di inclusione sociale per categorie fragili, persone con disabilità, anziani;

● Consolidamento del ruolo centrale del Comune presso il Distretto Socio-Sanitario per l’erogazione dei servizi sociali integrati;

● Istituzione di luoghi dedicati all’ascolto, alle attività ricreative e al coinvolgimento di categorie fragili o a rischio (anziani, giovani, donne vittime di violenza, persone con disabilità);

● Potenziamento di servizi per le famiglie e per l’inclusione sociale;

● Valorizzazione e coinvolgimento delle associazioni che partecipano allo sviluppo sociale e culturale; promozione e coordinamento di programmi condivisi tra le Associazioni stesse;

● Promozione di progetti in sinergia con la scuola per la conoscenza, il rispetto e lo sviluppo del territorio e di campagne informative contro la violenza di genere e di altre forme di discriminazione, razzismo, abilismo e bullismo;

● Rilancio delle sagre tradizionali e offerta di un programma di attività culturali a livello cittadino, rionale e periferico;

● Iniziative di riqualificazione del patrimonio storico culturale di Quadroni;

● Miglioramento della mobilità, mappatura e abbattimento delle barriere architettoniche;

● Promozione del patrimonio storico e artistico tramite canali social, radio e testate giornalistiche locali e del comprensorio;

● Iniziative volte alla riscoperta di arti e mestieri scomparsi e organizzazione di eventi pubblici come integrazione della proposta turistica;

● Valorizzazione della presenza di stranieri sul territorio attraverso scambi culturali sulle tradizioni gastronomiche, musicali e popolari.

Sviluppo, Impresa e Turismo

_____________________

● Incentivazione e sostegno alla costituzione di imprese a prevalente partecipazione giovanile e femminile;

● Istituzione di partnership pubblico-privato per lo sviluppo di strutture sul territorio;

● Incentivazione alle imprese che investono nella transizione ecologica;

● Attivazione di progetti in collaborazione e sinergia con l’Università Agraria per lo sviluppo a vocazione turistica e culturale dell’area “ex Motosi”;

● Promozione di iniziative congiunte con le altre Amministrazioni locali per individuare linee di sviluppo di offerte turistiche attrattive ed eco-orientate;

● Realizzazione di piste ciclabili, ippovie intercomunali, sistemi di mobilità alternativa;

● Valorizzazione delle tradizioni e delle espressioni tipiche locali, anche attraverso marchi di bio-qualità;

● Sensibilizzazione ai temi della sostenibilità ambientale e dell’economia circolare;

● Riattivazione di spazi vocati al turismo, come l’Ostello, favorendo l’assegnazione della gestione a cooperative giovanili;

● Promozione dell’Associazionismo e dei Commercianti nella condivisione di un piano di offerta turistica e di promozione del territorio;

● Incentivazione della Proloco, della Banda Musicale e di tutte le associazioni culturali che a vario titolo operano sul territorio comunale, favorendo la promozione di gemellaggi con altri paesi per lo scambio culturale, artistico ed enogastronomico;

● Promozione di un coordinamento del sistema museale e naturalistico presente nel comprensorio predisponendo varie proposte turistiche a gestione prevalentemente giovanile.

Trasparenza, Innovazione e Partecipazione

_____________________

● Incentivazione del rapporto con le Consulte, con i rioni e con i comitati di zona;

● Efficientamento della trasparenza e della comunicazione dell’Amministrazione verso i cittadini;

● Condivisione delle buone prassi con i Comuni limitrofi;

● Creazione di uno sportello del cittadino sul tema dell’aiuto digitale;

● Implementazione dei servizi digitali rivolti al cittadino;

● Istituzione di un Ufficio Relazioni con il Pubblico;

● Attività volte all’efficientamento energetico degli uffici pubblici;

● Promozione della partecipazione dei cittadini ad attività volte alla valorizzazione e alla tutela del bene comune;

● Istituzione di attività propedeutiche alla realizzazione di un bilancio partecipato;

● Promozione di protocolli virtuosi per l’occupazione, intesa nella sua più ampia declinazione: occupazione giovanile, occupazione femminile e riavvicinamento al mondo lavorativo delle persone inoccupate o disoccupate sopra i 50 anni, formazione continua;

● Controllo e verifica degli accordi di alternanza scuola-lavoro, di tirocinio e stage;

● Promozione dell’informazione e della partecipazione ad ogni livello della cittadinanza.

Per realizzare questo progetto gli Assessorati disporranno di Tavoli di Consulta dedicati a ciascuno dei macro-obiettivi descritti.