Calcio, a De Zerbi il premio Enzo Bearzot

E’ stato assegnato a Roberto De Zerbi il Premio Nazionale ‘Enzo Bearzot’ presso il Salone d’Onore del Coni. Il riconoscimento è stato assegnato all’allenatore dello Shakhtar Donetsk dalla Giuria presieduta da Gabriele Gravina, presidente della Federcalcio e da Damiano Lembo, massimo dirigente dell’Us Acli. Sono stati premiati anche Daniele Chiffi, ‘Miglior arbitro italiano emergente’, Dino Zoff, premio alla carriera e il Premio Sociale assegnato alla Nazionale Italiana di basket non udenti.

“Una festa per lo sport italiano che ci onora e ci inorgoglisce. Esempi di questo calibro sono per tutti un modello da seguire, soprattutto per le giovani promesse dello sport avere come punti di riferimento nomi importanti come pure esempi straordinari di impegno e determinazione credo sia importante per la loro formazione personale e professionale. La Città metropolitana di Roma sostiene lo sport in tutte le sue discipline, mettendo a disposizione delle realtà associative il suo patrimonio per consentire, soprattutto dopo la pandemia, un ritorno alle attività che sono state limitate nel corso degli ultimi due anni”. Così Alessia Pieretti, Consigliera Delegata allo sport CMRC