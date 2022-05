Bracciano, Musiclife, musica e storie per la ricerca oncologica

Generazione Musica presenta la sesta edizione di “MusicLife”, un grande spettacolo musicale in favore della ricerca e dei pazienti oncologici. L’evento si svolgerà sabato 14 maggio 2022 alle ore 21.00 presso il teatro Charles De Foucauld, via delle Palme – Bracciano.

L’evento, patrocinato dal Comune di Bracciano, è dedicato alla memoria di Roberto Fabbrizi, un caro amico, scomparso da pochi anni, con una grande passione che ci ha sempre accomunato: la musica.

La manifestazione vedrà la presenza di varie associazioni che svolgono la loro attività di volontariato in ambito sanitario ed oncologico: Fa.Rò. Onlus (oncologia pediatrica); la Fondazione Prometeus Onlus (per lo sviluppo della ricerca e della formazione in campo oncologico); l’A.R.V.A.S. (volontariato ospedaliero); l’associazione “Uno spazio per te” (Psiconcologia); l’AISM comprensorio lago di Bracciano (associazione per la ricerca e la cura della sclerosi multipla); la Croce Rossa Italiana, comitato Sabatino, la Misericordia di Bracciano (associazioni ben note e preziose per il loro impegno in ambito di assistenza sanitaria e sociale).

Oltre Generazione Musica si esibiranno durante la serata molti artisti che ringraziamo per la loro partecipazione gratuita all’evento. Il coro “Le belle note” della Fondazione Prometeus diretto dalla cantante lirica Silvia Scicolone (quest’ultima reduce da una recente acclamata tournee negli Stati Uniti) e accompagnato dal chitarrista Mimmo Fasano che vanta nel suo curriculum collaborazioni in sala di registrazione con vari artisti tra cui Antonello Venditti e Scialpi. Come nelle scorse edizioni, non poteva mancare il gruppo musicale “Military Blues Band” di cui Roberto Fabbrizi era il tastierista. Tra gli artisti più giovani potremo ascoltare la “Piccola Orchestra Crescendo” dell’associazione “Novarmonia”, diretta dal maestro Giuseppe Mercorillo, che ha già collaborato con Generazione musica riscuotendo un grande successo.

Quest’anno avremo la presenza del direttivo della radio web OLTRELAGO RADIO di Trevignano romano che dedica molto spazio del palinsesto a programmi di medicina ed informazione scientifica. Da quest’anno WOL è la radio ufficiale del Teatro Charles De Foucald.

Lo spettacolo nasce dall’esigenza di trasformare un evento tragico, come la perdita di una persona cara, in un momento di speranza per molti malati oncologici che stanno percorrendo una strada di cure spesso molto impegnative sia fisicamente che psicologicamente. In questi anni questo evento ha permesso, con le offerte raccolte durante la serata, la realizzazione di vari progetti in ambito psico-oncologico, di sostegno per i piccoli pazienti e le famiglie in oncologia pediatrica e nella prevenzione delle malattie tumorali, permettendo a molti pazienti di migliorare la loro qualità della vita durante le cure. Quest’anno il ricavato dell’evento sarà destinato alla prevenzione oncologica che permette, se ben eseguita, di migliorate notevolmente le speranze di guarigione dal cancro. Il nostro obiettivo è quello di finanziare screening oncologici a quella fascia di popolazione che per vari motivi non può accedervi (profughi, disagio economico e sociale).

Il percorso dello spettacolo si propone di affrontare, con il linguaggio universale dell’arte, un tema, quello della malattia e del disagio, che molti volontari incontrano ogni giorno e la serata sarà anche un giusto omaggio al loro impegno quotidiano costante e competente. Abbiamo declinato l’evento secondo la parola “coraggio” che permette a chi lotta e a chi aiuta di migliorare e rendere affrontabile il percorso delle difficoltà che possiamo incontrare nella nostra vita.

Vogliamo che il pubblico si porti a casa un messaggio di ottimistica fiducia nelle prospettive che la nostra vita ci propone ogni giorno recuperandone appieno il valore.

“MusicLife” vuole essere una manifestazione di “vita” che attraverso la musica ci porti a riflettere su come alcuni eventi che “…ti cambiano la vita…” possano diventare un’opportunità per riappropriarsi delle proprie aspirazioni e desideri in un percorso di consapevolezza e fiducia attraverso il sostegno di chi ogni giorno si impegna in prima persona.

Alessandro Lembo

Presidente associazione Generazione Musica