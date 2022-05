Roma capitale, al via la seconda fase del PUMS

È iniziata mercoledì 27 aprile la seconda fase del processo partecipativo per la redazione del PUMS della Città metropolitana di Roma Capitale, che sarà dedicata alla definizione delle strategie e delle azioni necessarie a raggiungere gli obiettivi del PUMS metropolitano, formulati grazie al lavoro portato avanti negli ultimi mesi con i portatori di interesse.

La seconda fase è stata inaugurata con la serie di incontri “Facciamo il Quadro”, dedicati alla presentazione in anteprima dei quadri conoscitivi redatti dal team tecnico, ovvero i primi risultati delle analisi dello stato di fatto della mobilità e del territorio metropolitano. Le analisi hanno coinvolto attivamente anche gli stakeholder, che nel corso della prima fase hanno potuto esprimere le criticità del territorio e delle varie componenti del sistema di mobilità negli incontri di ascolto dedicati.

L’evento ha riscontrato un’accoglienza calorosa da parte degli enti e delle realtà del territorio, con oltre 90 partecipanti al primo incontro della serie “Facciamo il Quadro”. Ad aprire l’evento, oltre al gruppo di partecipazione coordinato da Lorenzo Bertuccio, il consigliere delegato Damiano Pucci, che ha portato i saluti della Città metropolitana di Roma Capitale: «Mi fa molto piacere constatare che questi incontri abbiano sempre un ottimo livello di partecipazione. Lo scopo è la costruzione di una comunità pianificante, lo strumento migliore per arrivare a raggiungere in modo efficace gli obiettivi e per far diventare protagonisti del PUMS tutti coloro che stanno partecipando con noi»

A seguire, l’intervento dell’ing. Roberto Dall’Alba di GO-Mobility, responsabile del gruppo di lavoro tecnico, che ha fornito una panoramica dei quadri conoscitivi del PUMS, con l’illustrazione del metodo di lavoro, dei contenuti e dei punti salienti. Gli altri incontri del ciclo “Facciamo il Quadro” sono dedicati ai Piani di Settore, con approfondimenti sulle analisi svolte su trasporto pubblico, mobilità ciclistica, mobilità per la disabilità e logistica urbana.

La cittadinanza potrà consultare liberamente i documenti relativi ai quadri conoscitivi del PUMS e dei Piani di Settore, che saranno pubblicati dopo l’adozione del piano.

Nel frattempo, invitiamo tutte e tutti a partecipare al secondo PUMS Open Day, gli incontri in diretta live aperti a tutta la cittadinanza e dedicati ad approfondimenti legati ai temi del PUMS e della mobilità sostenibile. Il titolo di questo Open Day, che andrà in onda venerdì 13 maggio alle 11 sul canale YouTube del PUMS, sarà “ValutiAmo e MonitoriAmo il PUMS”, giornata alla scoperta dell’importanza del monitoraggio del PUMS e della valutazione ambientale strategica (VAS), due strumenti fondamentali per la buona riuscita del Piano. L’incontro sarà anche un’occasione per presentare ufficialmente a tutta la cittadinanza gli obiettivi del PUMS formulati insieme agli stakeholder nel corso della prima fase.