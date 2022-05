La Regione Lazio punta sulla sicurezza sul lavoro

Da oggi, 9 maggio, all’indirizzo https://www.regione.lazio.it/sicurezzalavoro è possibile consultare tutte le iniziative che Regione Lazio mette in campo per la prevenzione e la sicurezza sui luoghi di lavoro. I contenuti saranno aggiornati costantemente e riguarderanno bandi, avvisi e iniziative volte a consolidare, promuovere e diffondere la cultura e la pratica della salute e della sicurezza in ogni ambiente di vita, di studio e di lavoro. La finalità è quella migliorare la qualità e le condizioni di lavoro, favorire la competitività e la sostenibilità dei sistemi di sicurezza sociale e contrastare il tragico fenomeno degli incidenti sul lavoro.