Ucraina, Roma in prima linea per accoglienza e solidarietà

Si è svolta a Palazzo Valentini la presentazione della missione umanitaria di Mediterranea Saving Humans e Casetta Rossa: ”Safe Passage in Ukraina”. L’obiettivo principale di Mediterranea è soccorrere chiunque rischi di morire nel Mediterraneo Centrale. La carovana di Safe Passage è arrivata in Ucraina, per una riorganizzazione del sistema di accoglienza e trasporto, per evitare i fenomeni speculativi di chi lucra sulla vita dei profughi che stanno abbandonando il loro territorio a causa della guerra.

“Questa iniziativa di Mediterranea trova accoglienza e supporto da parte della Città metropolitana di Roma. Anche noi come Ente metropolitano abbiamo attivato iniziative per la raccolta dei beni di prima necessità, attraverso la solidarietà ed il coinvolgimento dei Comuni e la disponibilità dei cittadini. Inoltre, grazie all’intraprendenza della Consigliera Delegata Tiziana Biolghini e del Consigliere Delegato Daniele Parrucci abbiamo impegnato il Consiglio metropolitano per attivare politiche di sostegno ai profughi ucraini con l’attivazione di corsi di lingua italiana nelle scuole superiori di Città metropolitana. L’iniziativa di Mediterranea, che sosteniamo, è un lavoro congiunto di organizzazioni di natura eterogenea e di singole persone, aperta a tutte le voci che da mondi differenti, laici e religiosi, sociali e culturali, sindacali e politici, sentono il bisogno di condividere gli stessi obiettivi di questo progetto, volto a ridare speranza, a ricostruire umanità, a difendere il diritto di tutte le persone in difficoltà di avere accoglienza e pace.” Così Roberto Eufemia, Consigliere della Città metropolitana di Roma