Antonio Rosati in Capitale Lavoro, il plauso del vicesindaco Sanna e della consigliera Michetelli

Antonio Rosati è il nuovo Direttore generale di “Capitale Lavoro”. La Società in House di Città metropolitana di Roma ha scelto il suo Direttore Generale con una procedura di evidenza pubblica affichè si occupi di materie gestionali, al fianco dell’Amministratore Unico Ulderico Granata. “La scelta è quella di rafforzare il management della struttura e lavorare per nuovi investimenti cementando ancora di più la collaborazione con L’Ente socio unico. Antonio Rosati, dopo una carriera da amministratore pubblico, è stato al vertice dell’Arsial e Amministratore Delegato di Eur S.p.a. La sua esperienza, che mette al servizio dell’Azienda, implementerà il lavoro di squadra della nuova amministrazione guidata dal Sindaco Roberto Gualtieri. Ad Antonio Rosati giunga un augurio sincero di buon lavoro da parte mia e di tutto il coordinamento dei Consiglieri Delegati”. Così Pierluigi Sanna, Vice Sindaco della Città metropolitana di Roma

“Complimenti ad Antonio Rosati per essere stato scelto come Direttore Generale della Società in house “Capitale Lavoro” della Città Metropolitana di Roma. Nel progetto di rilancio e di potenziamento dell’Ente, che stiamo avviando insieme con il Sindaco Roberto Gualtieri, il rafforzamento del management di questa partecipata, di cui Citta Metropolitana e’ socio unico, può contare su una personalità come quella del Dott. Rosati, che ha competenze e capacità di grandissimo spessore, oltre ad un’alta esperienza come manager e come mai dimenticato Assessore della allora Privincia di Roma, rappresenta un fiore all’occhiello ed una indubbia risorsa per tutta la squadra del Sindaco. Auguro a Rosati buon lavoro nell’ottica di una fattiva collaborazione con Citta’ Metropolitana ed in particolare con la delega che mi compete”. Cosi la consigliera delegata al Patrimonio e Bilancio di Città Metropolitana di Roma Capitale Cristina Michetelli ha salutato la notizia dell’approdo di Antonio Rosati in Capitale Lavoro. Una tassello importante nel nuovo assetto che si sta componendo in questa nuova consiliatura.