Milano-Cortina 2026, il viceministro assicura trasparenza

“Lavoriamo su un ampio pacchetto di misure che coinvolga due legislature”. Così Alessandro Morelli, vice-Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, ospite questa mattina del salotto giornalistico StudioNews, interamente dedicato al tema della sicurezza sul lavoro.

La risoluzione caldeggiata da Morelli, prevede tre principali linee di intervento: aumento della vigilanza, con l’assunzione entro l’estate di almeno 7.000 “controllori” che sovrintendano al rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salubrità di un posto di lavoro, stretta sul lavoro nero e istituzione di una Procura Nazionale del Lavoro, ipotesi su cui l’esecutivo e le parti sociali hanno già aperto un primo confronto.

Un progetto di riforma ampio e capillare che, negli auspici di Morelli, coinvolgerà almeno due legislature, “Quella attuale imbastirà le nuove norme; la successiva, visto che le elezioni non sono così in là da venire, si occuperà della loro attuazione”. Meritevole di una riflessione, secondo il vice-Ministro, anche l’Alternanza Scuola – Lavoro nella quale si rende necessaria “l’assunzione condivisa della responsabilità sociale”.

Ancora guardando al prossimo futuro, Morelli ha quindi promesso controlli stringenti sulla trasparenza di tutti i portatori di interesse, dai cantieri alle infrastrutture passando per le maestranze, che contribuiranno alla realizzazione delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026.