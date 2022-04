Il Lazio investe sulla ricerca, 70 milioni in 7 anni

Il Lazio da ormai quattro anni è leader nella ricerca e nell’innovazione. Significa aver investito, bene, sui giovani e sulle loro capacità. Siamo la prima Regione insieme alla Lombardia per numero di start up nate e per ‘idee’. Oggi tentiamo di ‘superare’ i nostri cugini con un nuovo progetto rivolto ai ricercatori italiani. Vogliamo ridurre il gap rispetto agli altri paesi, tenerci stretti i nostri ragazzi. Perché possano affermarsi dove sono nati e dare il loro contributo alla crescita del loro Paese. Grazie al bando “Fare ricerca” mettiamo in campo un investimento di 70 milioni in 7 anni (10 all’anno) rivolto a ricercatori strutturati e precari, universitari e non, compresi gli assegnisti di ricerca, con reddito lordo annuo inferiore a 63mila euro che operano nel Lazio. La ricerca e l’innovazione sono il nostro futuro. Noi ci siamo. Un ringraziamento al presidente Zingaretti e a tutta la giunta per questo straordinario risultato. Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano.