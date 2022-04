Roma capitale, Angelucci: “Palazzo Valentini avrà una sala per David Sassoli”

Approvata all’unanimità in Consiglio metropolitano di Roma, la mozione presentata dal Consigliere Mariano Angelucci per intitolare una sala di Palazzo Valentini alla memoria del Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli.

“Ho condiviso questa proposta con il Sindaco Roberto Gualtieri ed i colleghi della maggioranza, votata in aula anche dall’ opposizione, per omaggiare una persona alla quale sono molto legato e che ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita politica ed istituzionale del nostro Paese. A David Sassoli va la nostra riconoscenza per il suo garbo istituzionale, per l’esempio che ci ha lasciato nel promuovere le politiche europee e per il grande esempio di sobrietà e capacità riconosciuto trasversalmente da tutte le forze politiche. Istituiremo con la Città metropolitana un premio alla memoria per promuovere tutte quelle attività che ricorderanno il suo valore umano e politico”. Mariano Angelucci, Presidente Commissione Bilancio, patrimonio, Pnrr, Rapporti con gli Enti Locali di CMRC