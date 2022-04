Ladispoli, il 30 aprile inaugurazione della sede elettorale di Elena Gubetti

“Sabato 30 aprile alle ore 11:00 apertura ufficiale del comitato elettorale a sostegno della candidatura a Sindaco di Cerveteri di Elena Gubetti, in Via Italo Chirieletti n.310, proprio accanto alla Banca BNL all’ingresso della città. Questa spazio ospiterà, fino al giorno delle elezioni, incontri con i cittadini, con le associazioni di categoria, con chiunque vorrà conoscere meglio la nostra squadra, il nostro programma e i nostri progetti, sarà un punto di incontro e di ascolto per tutti i cittadini che vogliono continuar far crescere la nostra bellissima città”.

Ad annunciare l’apertura della sede elettorale della coalizione a sostegno di Elena Gubetti in vista delle elezioni comunali del prossimo 12 giugno, sono le forze politiche Italia in Comune, Partito Democratico, Anno Zero, Noi per Cerveteri, Le Frazioni e La Voce dei Consumatori.

“L’inaugurazione di sabato – proseguono le forze politiche della coalizione – alla quale invitiamo tutta la cittadinanza, sarà un occasione importante di incontro per parlare del futuro di Cerveteri. La nostra città che nei 10anni di questa Amministrazione, durante i quali Elena Gubetti ha dato un contributo di fondamentale importanza a progetti urbanistici e ambientali, ha già visto dei cambiamenti epocali e la realizzazione di opere e interventi attesi da sempre e che mai nessuna Giunta prima di questa era riuscita a portare a termine”.

Interverranno alla presentazione la candidata Sindaca Elena Gubetti, il Sindaco di Cerveteri uscente Alessio Pascucci, i componenti dell’Amministrazione e i nuovi candidati e candidate al ruolo da Consigliere comunale.