Terremoto in Bosnia sentito chiaramente anche a Roma

Un terremoto di magnitudo 5.7 ha scosso nella serata di ieri la regione meridionale della Bosnia ed Erzegovina. Secondo le stime preliminari dell’European-Mediterranean Seismological Centre, l’epicentro è stato registrato a Ljubinje, a circa 10 chilometri di profondità. La scossa è stata avvertita in molte zone d’Italia, in Campania ma anche in Abruzzo, Puglia e a Roma (e nel Lazio) molti cittadini hanno dichiarato di averla sentita in maniera nitida.

Al momento il bilancio “parla” di un morto (una ragazza di Stolac) e numerosi feriti, che sono ora ricoverati negli ospedali di Mostar.