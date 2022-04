Formello, apre la mostra sull’Archivio storico

Oggi apre la mostra sull’Archivio Storico di Formello, L’Archivio Storico di Formello, dalla formazione all’intitolazione

L’esposizione prende spunto dall’iter intrapreso dall’amministrazione Comunale per intitolare l’Archivio a Maurizio Rapagnani, per raccontare i tesori un po’ nascosti, la storia e la struttura della raccolta. Saranno esposti alcuni documenti particolarmente importanti, in gran parte restaurati recentemente grazie a finanziamenti ministeriali e regionali. Sarà possibile sperimentare l’accesso al programma Archimista, messo online in questa occasione, che renderà possibile indagare gli indici dell’Archivio da remoto.

“Una mostra per scoprire e raccontare alcuni dei documenti più importanti del nostro Comune, parte dell’eredità di un archivio storico di notevole interesse che sarà a disposizione di ogni singolo cittadino, degli studenti e dei ricercatori. L’intitolazione a Maurizio Rapagnani,